Gf Vip 5 | Samantha De Grenet vittima di uno scherzo de Le Iene con la complicità del figlio Brando

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex concorrente del Gf Vip 5Deè statadi unode Le. Complice il15enneche ha finto di essere finito in un giro di amicizie poco raccomandabili. Dopo Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, quindi, un altro ex partecipante alla quindicesima edizione del Grande Fratello Vip è stato preso di mira da Nicolò De Devitiis. Tutto è iniziato con una telefonata da parte di Arianna, amica di, che ha informato l’ex gieffina dell’amicizia trae il Brasiliano ovvero Massimiliano Minnocci, famoso per uno scontro con la polizia che ha fatto il giro del web. Lehanno fatto credere ache durante la sua partecipazione al Gf Vip 5 il ...

Una brutta sorpresa perDe Grenet, che al ritorno dal Grande Fratelloè stata vittima di uno scherzo de Le Iene . Nella puntata del 31 marzo il programma di Italia Uno ha mandato in onda la gag organizzata da ...Tutto inizia il 28 febbraio,è appena stata eliminata dal GF, tornata a casa arriva una telefonata dalla social media manager e amica Arianna che le dice di aver visto in una storia in ...Brando, il figlio di Samantha de Grenet, con l'aiuto de Le Iene ha fatto credere alla madre di essere stato coinvolto in risse ed essere andato con una prostituta. Samantha de Grenet ha scoperto che i ...L'ex concorrente del Gf Vip 5 Samantha De Grenet è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Complice il figlio 15enne Brando ...