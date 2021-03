Game of Games – Gioco Loco su Rai2 | tutti i giochi

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 31 marzo 2021) All’interno del nuovo programmaofs –, in onda sucondotto da Simona Ventura, gli spettatori possono assistere aspettacolari, studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP, affiancati da altrettanti concorrenti NIP. L’atmosfera è quella del grande luna-park, con tante luci, colori ed effetti speciali. Vediamo insieme a qualivengono sottoposti puntata dopo puntata i partecipanti.ofs: Il tempo delle mele NelIl tempo delle mele due VIP, scelti dai concorrenti NIP in gara, legati l’uno all’altro con una corda elastica, indossano delle pantofole e cercano di raccogliere quante più mele possibile usando solo i denti, per deporle in un recipiente comune. Il ...