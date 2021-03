Eizo FlexScan EV2795 | recensione Monitor perfetto per il lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’si propone come un ottimo compagno di, integrando tecnologie e funzionalità che puntano soprattutto a migliorare le condizioni operative di chi lavora con un computer portatile. In quest’ottica è decisamente interessante la dock integrata, che fa esattamente quello che offre una normale dock Thunderbolt esterna: tramite un’unica connessione USB tipo C avrete LAN, uscita video (tramite protocollo DisplayPort), porte USB tipo A e ricarica fino a 70 watt. Specifiche tecniche L’offre caratteristiche di buon livello, tutte ottime per chi necessita di unper lavorare, a casa o in ufficio. La dotazione porte comprende le già citate LAN e USB tipo C, che oltre ad abilitare la dock e a gestire il ...