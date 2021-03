Ddl Zan, l’attacco di Fedez alla Lega e a Pillon: «Questa legge è una priorità» – Il video (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatore Pillon che ci spiega il concetto di priorità. Bene parliamone». Fedez inizia così il suo intervento a mezzo social sul dibattito relativo al disegno di legge Zan, che ha l’obiettivo di fornire strumenti giuridici contro discriminazioni sessuali, omofobia e disparità di genere. Le parole del rapper arrivano direttamente dal suo account Instagram, dopo le dichiarazioni di Elodie, che si era schierata apertamente a favore del Ddl. «Il disegno di legge che attua nuove misure di prevenzione e di contrasto contro la discriminazioni di violenza basate su sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, dando più diritti a chi non ne ha», afferma l’artista milanese. legge contro l’omotransfobia, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) «mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatoreche ci spiega il concetto di. Bene parliamone».inizia così il suo intervento a mezzo social sul dibattito relativo al disegno diZan, che ha l’obiettivo di fornire strumenti giuridici contro discriminazioni sessuali, omofobia e disparità di genere. Le parole del rapper arrivano direttamente dal suo account Instagram, dopo le dichiarazioni di Elodie, che si era schierata apertamente a favore del Ddl. «Il disegno diche attua nuove misure di prevenzione e di contrasto contro la discriminazioni di violenza basate su sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, dando più diritti a chi non ne ha», afferma l’artista milanese.contro l’omotransfobia, ...

