Covid: Malpezzi, 'non esiste un partito chiusure e un partito aperture, servono vaccini'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Vediamo la luce in fondo al tunnel ma dobbiamo ancora stringere i denti. Dobbiamo dire: vaccini, vaccini, vaccini. Non esiste un partito delle aperture e uno delle chiusure. Per aprire lo si deve fare in sicurezza e per farlo occorre vaccinare". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi, a Immagina.

