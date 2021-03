Covid, Gandini: “La scuola è uno dei luoghi più sicuri, contagi sotto l’1%” (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Abbiamo analizzato i dati di tutte le Regioni d'Italia da settembre a dicembre. I contagi avvenuti a scuola sono al di sotto l'1%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Abbiamo analizzato i dati di tutte le Regioni d'Italia da settembre a dicembre. Iavvenuti asono al dil'1%". L'articolo .

Advertising

CarloMarxo : RT @SignorErnesto: Qui danno ragione alla Prof. Gandini. Sicuramente non sono autorevoli 'Children need to be in school' - Arsenio_ : Se uno legge questo articolo della #Gandini di un anno fa capisce chiaramente dove si posiziona, che la sua idea di… - nicolettagiust1 : RT @SignorErnesto: Qui danno ragione alla Prof. Gandini. Sicuramente non sono autorevoli 'Children need to be in school' - Nicola_Firenze : @MMmarco0 Chi, colei che ha detto che 'I migliori modelli predittivi per l’Italia stimano che avremo al massimo 4 m… - EmilioSimone1 : RT @valibona44: Su 'Domami' articolo interessante che demolisce lo studio di Sara Gandini che sosteneva scarso rapporto tra #scuola e conta… -