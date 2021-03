Covid, Figliuolo a Bergamo: fuori programma, doveroso essere qui (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Milano, una visita fuori programma a Bergamo per il commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo Figliuolo che si è recato alla Fiera, dove è stato allestito un grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo Milano, una visitaper il commissario straordinario per l'emergenza- 19, Francesco Paoloche si è recato alla Fiera, dove è stato allestito un grande ...

Nuovo decreto Covid: ok del governo Draghi alle misure per dopo Pasqua. Bozza: testo Pdf ... i provvedimenti a tutela dell'operato dei professionisti durante il Covid non recepiscono appieno ... il punto sui viaggi all'estero Le altre notizie Per le vaccinazioni il generale Figliuolo fissa l'...

Covid, Figliuolo a Bergamo: fuori programma, doveroso essere qui Dopo Milano, una visita fuori programma a Bergamo per il commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, Francesco Paolo Figliuolo che si è recato alla Fiera, dove è stato allestito un grande hub per i vaccini. Con lui anche il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio."Questo ...

Covid: Figliuolo, da domani sistemi informativi a Poste - Ultima Ora Agenzia ANSA Figliuolo e Curcio alla Fiera di Bergamo: "Omaggio doveroso" Dopo la tappa a Milano, il "fuori programma" del commissario per l'emergenza Covid e del capo della Protezione civile (ANSA) ...

