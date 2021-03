Covid a Salerno | 21 nuovi positivi rilevati dal Ruggi | prosegue il tracciamento Asl

Advertising

salernotoday : Covid Salerno, l’Asl promuove un’indagine sulla titolazione anticorpale dei dipendenti vaccinati… - ottopagine : Salerno: al via la distribuzione dei buoni spesa Covid #Salerno - salernotoday : Pasqua serena: il Comune invia buoni spesa a 1500 famiglie salernitane - salernotoday : Covid a Salerno: 21 nuovi positivi rilevati del Ruggi, prosegue il tracciamento Asl - anteprima24 : ** #Sanità, un anno dopo il Covid è strage di Stato per l'#Usb ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salerno

: 9 positivi dai tamponi dell'Usca, alcuni sono studenti Erasmus 30 marzo 2021 Aci sono 21 nuovi positivi al- 19. I dati si riferiscono ai tamponi effettuati ieri, ...È cominciata la distribuzione dei buoni spesa emergenza- 19 predisposti dal Comune dicon i fondi del Governo Nazionale. I buoni spesa ammontano a 374.700 euro euro e consentiranno l'...Niente più zone gialle in Italia fino al 30 aprile. E’ quanto prevede una bozza del Dl Covid, in Consiglio dei ministri a breve. “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di ...L’Asl Salerno promuove uno screening per rilevare la titolazione anticorpale su tutto il personale dipendente. Si tratta di un’indagine che serve a misurare la quantità di anticorpi prodotti dell’orga ...