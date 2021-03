(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’incredibile successo dei primi quattro episodi, la serie tv LediLobosco si rinnova per unache sarà senza dubbio ricca di colpi di scena. L’attrice napoletanatorna così nei panni dell’affascinante vicequestore barese alle prese con casi sempre più difficili. La fiction, che è andata in onda su RaiUno fino a due settimane fa, ha avuto un ottimo riscontro tra il pubblico e si è rivelata un prodotto originale e innovativo: pur portando ancora una volta sul piccolo schermo un poliziesco, ci ha permesso di conoscere un personaggio ricco di sfaccettature a volte contrastanti, di fragilità e debolezze mal celate. L’Apulia Film Commission ha finanziato nuove puntate della serie tv rivelazione dell’anno e nei ...

Advertising

anitram39126789 : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO - anteprima24 : ** Confermata la seconda stagione de 'Le indagini di Lolita Lobosco', Luisa Ranieri presto sul set **… - pezslaugh : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO - PalumboClarissa : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO - _FiniraBene : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO -

Ultime Notizie dalla rete : Confermata seconda

SuperEva

dellamoglie del nonno di due minori, pur dando atto che queste ultime avevano una stabile ...secondo piano rispetto a un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (...Tendenzanel periodo compreso tra il 23 e il 30 marzo. Quando i guariti sono stati 1.782,... ovvero hanno ricevuto anche ladose". La filiera italiana Ieri il quotidiano Il Sole 24 ...È stata confermata dalla Corte di Cassazione la condanna per tentata estorsione a carico dell’ex direttore del Tg4 Emilio ...Oltre 5 milioni e mezzo di spettatori e il 23% di share per la serie di Rai Uno, numeri importanti anche se in netto calo rispetto alla scorsa puntata ...