Com'è cambiata la nostra felicità? (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cerchiamo, la pretendiamo, la bramiamo al punto tale da diventare schiavi della sua tirannia. Perché la felicità è un'ossessione a senso unico, la stessa che nega emozioni umane come il dolore, il fallimento e la tristezza, perché essere felici è più importante di ogni cosa, oggi. Eppure perché non ci sentiamo mai soddisfatti di questo status una volta raggiunto? Cos'è la felicità? Forse perché il capitalismo ha trovato il modo di venderci la felicità e ci siamo lasciati convincere che entrando in possesso di beni materiali e vivendo esperienze, una dopo l'altra, avremmo colmato i vuoti e le assenze. E se tutto questo, ancora, non fosse bastato, ecco che è arrivato il self care, la meditazione, la mindfulness e tutta questa industria della felicità che dovrebbe farci vivere come degli automi. Sempre con il sorriso, ...

