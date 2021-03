Cdm, via libera al dl anti-Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le nuove norme anti Covid. “Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese”, afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm.Il provvedimento che entrerà in vigore il 7 aprile e sarà valido fino a fine mese, proroga il dpcm dello scorso 2 marzo e prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa. Dunque, via la zona gialla fino al 30 aprile ma con la possibilità di prevedere allentamenti delle misure in caso di contagi bassi e in base all'attuazione della campagna vaccinale con particolare riferimento ad anziani e fragili, le eventuali deroghe potrà deciderle solo il Cdm.Approvato dal Consiglio dei ministri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le nuove norme. “Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese”, afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm.Il provvedimento che entrerà in vigore il 7 aprile e sarà valido fino a fine mese, proroga il dpcm dello scorso 2 marzo e prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa. Dunque, via la zona gialla fino al 30 aprile ma con la possibilità di prevedere allentamenti delle misure in caso di contagi bassi e in base all'attuazione della campagna vaccinale con particolare riferimento ad anziani e fragili, le eventuali deroghe potrà deciderle solo il Cdm.Approvato dal Consiglio dei ministri ...

Advertising

HuffPostItalia : Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - giurget18 : RT @HuffPostItalia: Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - CorriereCitta : Cdm, via libera al dl anti-Covid - rossella266 : RT @Open_gol: Confermate tutte le misure: dall’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari allo scudo penale per chi somministra le dosi h… - SarahBovini : Stop alle grandi navi a #Venezia: il cdm dà il via libera al decreto. Una decisione giusta e attesa da anni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm via "Speranza commissariato...". Blitz della Lega sulle riaperture. E FI ottiene lo scudo penale Ma adesso con il Carroccio nell'esecutivo la battaglia arriva fin dentro il Cdm e nelle singole ... 'Via libera allo scudo penale per i vaccinatori e obbligo vaccinale per i sanitari. Due proposte di ...

CdM: stop a navi da crociera a Venezia 21.23 CdM: stop a navi da crociera a Venezia Via libera in Consiglio dei ministri al decreto "grandi navi" che come obiettivo ha quello di risolvere in maniera strutturale il problema del transito a Venezia,...

Cdm, via libera al dl anti-Covid La Sicilia Nuovo decreto Covid, via libera dal Consiglio dei ministri 31 marzo 2021 a. a. a. (Adnkronos) - Il nuovo decreto Covid è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese A ...

Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto C’è il timbro del Governo Draghi adesso a decretare la decisione di espellere le navi da crociera dalla laguna di Venezia. Basta ai rischi per la città di cristallo connessi al passaggio dei ‘giganti ...

Ma adesso con il Carroccio nell'esecutivo la battaglia arriva fin dentro ile nelle singole ... 'libera allo scudo penale per i vaccinatori e obbligo vaccinale per i sanitari. Due proposte di ...21.23: stop a navi da crociera a Venezialibera in Consiglio dei ministri al decreto "grandi navi" che come obiettivo ha quello di risolvere in maniera strutturale il problema del transito a Venezia,...31 marzo 2021 a. a. a. (Adnkronos) - Il nuovo decreto Covid è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese A ...C’è il timbro del Governo Draghi adesso a decretare la decisione di espellere le navi da crociera dalla laguna di Venezia. Basta ai rischi per la città di cristallo connessi al passaggio dei ‘giganti ...