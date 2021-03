Brunetta: “Cambiano i concorsi pubblici. Test digitali e sedi territoriali” (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l'emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici''. Lo annuncia il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, in una nota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Sblocco deigià banditi o da bandire durante l'emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei''. Lo annuncia il ministro della Funzione pubblica, Renato, in una nota. L'articolo .

