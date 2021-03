Acquirente Unico | approvato il Bilancio 2020

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'assemblea degli azionisti dihaild'esercizio. Nella domanda di energia elettrica per il servizio di maggior tutela è stata di 42,77 TWh, pari al 14,1% della domanda complessiva di energia elettrica (302,8 TWh) soddisfatta esclusivamente ricorrendo agli acquisti sulla Borsa dell'energia MGP (per una spesa di 2,4 mldi di euro).Il Sistema Informativo Integrato (SII) allarga il suo ruolo centrale nell'ambito della gestione di flussi di misura dai soli consumi elettrici a quelli del gas. In particolare gli sviluppi più significativi delle attività hanno riguardato: l'avvio in esercizio dei nuovi tracciati di misura per i misuratori 2G; il completamento della riforma del settlement gas; l'evoluzione delle funzionalità del ...

Il Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2020. Nel 2020 la domanda di energia elettrica per il servizio di maggior tutela è stata di 42,77 TWh, pari al 14,1% della domanda ...

ROMA (ITALPRESS) – L'assemblea degli azionisti di Acquirente Unico ha approvato il bilancio d'esercizio 2020. Nel 2020 la domanda di energia elettrica per il servizio di maggior tutela è stata di ...