Vittoria di misura per la Roma Calcio Femminile: 1-0 al Vicenza (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – Archiviata la sconfitta di Pontedera, prima dopo cinque vittorie consecutive, la Roma Calcio Femminile ospita al Certosa il neopromosso Vicenza, autore fin qui di un buon campionato. Primo tempo scoppiettante con diverse palle goal da una parte e dall’altra: per le giallorosse ci provano Glaser, Polverino e Martinez, ma tutte e tre le azioni si concludono con un nulla di fatto, mentre per le vicentine arrivano alla conclusione Yeboaa, Kastrati e Larocca, con Di Cicco che risponde sempre presente. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa le due squadre lottano su ogni pallone senza però riuscire a sbloccare il risultato. La partita poi si decide tutta nel finale: a otto minuti dalla fine El Bastali lancia per Martinez, la quale controlla e porta avanti la Roma CF. Cinque ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021)– Archiviata la sconfitta di Pontedera, prima dopo cinque vittorie consecutive, laospita al Certosa il neopromosso, autore fin qui di un buon campionato. Primo tempo scoppiettante con diverse palle goal da una parte e dall’altra: per le giallorosse ci provano Glaser, Polverino e Martinez, ma tutte e tre le azioni si concludono con un nulla di fatto, mentre per le vicentine arrivano alla conclusione Yeboaa, Kastrati e Larocca, con Di Cicco che risponde sempre presente. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa le due squadre lottano su ogni pallone senza però riuscire a sbloccare il risultato. La partita poi si decide tutta nel finale: a otto minuti dalla fine El Bastali lancia per Martinez, la quale controlla e porta avanti laCF. Cinque ...

