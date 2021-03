Vaccini, in consegna in Italia oltre un milione di dosi Pfizer (Di martedì 30 marzo 2021) Sono in consegna in Italia oltre un milione di dosi del vaccino di Pfizer. Entro la fine della settimana, come ripetuto anche dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sono attesi 3 milioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Sono ininundidel vaccino di. Entro la fine della settimana, come ripetuto anche dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sono attesi 3 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini consegna Vaccini, in consegna in Italia oltre un milione di dosi Pfizer Sono in consegna in Italia oltre un milione di dosi del vaccino di Pfizer. Entro la fine della settimana, ... Il totale dei vaccini consegnati nel primo trimestre arriva così a 14 milioni e 170mila dosi, ...

Vaccini anti Covid. In arrivo tre milioni di dosi Sono in consegna oltre un milione di dosi del vaccino di Pfizer che la casa farmaceutica americana ... Numeri che porteranno il totale dei vaccini consegnati all'Italia nel primo trimestre a 14 milioni ...

Toscana: "Slitta la consegna di 70 mila vaccini AstraZeneca", saltano 19mila appuntamenti del 1 e 2 aprile La Repubblica Firenze.it Sardegna, somministrato il 79% delle dosi. Sbarcano nell'Isola altri 21mila vaccini Pfizer Consegnate in Sardegna altre 21.060 dosi del vaccino anti-Covid 19 della Pfizer. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità Mario Nieddu. Ma nuovi carichi sono pronti a sbarcare nell'Isola per dare ...

Fonti, Vienna minaccia blocco 100mln dosi Pfizer per Ue L'Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue, per il quarto trimestre, se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati ...

