Ultime Notizie Roma del 30-03-2021 ore 12 | 10

(Di martedì 30 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i carabinieri di Palermo e Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della salute della Regione Sicilia le acque sono falso materiale e ideologico avrebbero alterato i dati sui contagi covid diretti all’istituto superiore di sanità modificando il numero dei positivi dei tamponi secondo il gip responsabile dell’inchiesta si trattava di un disegno politico scellerato per evitare che la Sicilia finisca in zona rossa indagato anche l’assessore regionale alla sanità Ruggero razza gli inquirenti ipotizzano il suo parziale coinvolgimento nelle attività delittuose del dasoe e i carabinieri che hanno ...

fanpage : A partire da oggi nello stato di New York #vaccini ai 30enni - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - Corriere : Arresti in Sicilia: dati falsi su tampone e positivi. Indagato l’assessore alla Salute - tempostretto : Un nuovo articolo: (Gioia Tauro, inaugurata stamattina la nuova viabilità portuale) è stato pubblicato su: Tempo St… - RedazioneDedalo : Enna – Custodia cautelare per gli autori della tentata rapina alla Banca Popolare di Ragusa -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

LENews Vaccino Covid, la previsione di Rasi: 'Protegge per 2 anni' 30 Marzo 2021 "Non ho mai fatto previsioni, ma da immunologo azzardo l'unica, che spero di non sbagliare: secondo me"...Tra Regioni italiane non ci si può spostare ormai da mesi, se non per comprovate esigenze: motivi dettati da salute, necessità o lavoro. Discorso che, invece, non vale per i viaggi all'estero: dall'...Le ultime Inter news registrano una buona nuova per Antonio Conte. Dopo Handanovic, anche Vecino non ha più il coronavirus ...Ma il presidente Musumeci lo difende: "Ho fiducia in lui e nella magistratura". Coronavirus, ultime notizie sul Covid: Draghi vaccinato con AstraZeneca, in Sicilia arresti per invio dati falsi su ...