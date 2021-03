(Di martedì 30 marzo 2021), agenzia di rating indipendente per la rendicontazione dellacon sede a Londra, ha migliorato il corporate rating dia EE- dal precedente E+, assegnando una visione di lungo termine positiva. EE- è la prima fascia dell’investment grade, secondo la classificazione dell’agenzia londinese., ovvero la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale - sottolinea- “è concentrata sulla sfida di allinearsi volontariamente, alle indicazioni inzionali ESG (Environmental, Social and Governance) fornite da Onu, Ocse e Unione Europea”. “Nel corso del tempoha adottato varie policy volontarie”, motiva il suo giudizio...

Advertising

HuffPostItalia : Terna promossa in sostenibilità da Standard Ethics (di G. Billaud) -

Ultime Notizie dalla rete : Terna promossa

L'HuffPost

La centralità della sostenibilità nell'azione diè confermata dal Piano Industriale 2021 - 2025: in base ai criteri della Tassonomia Europea, il 95% dei circa 9 miliardi di investimenti ...Sono già online le prime sei challenge lanciate da Eni,, STMicroelectronics, Acea, MSD Italia,... La Maker Faire Rome èe organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua ...L’agenzia di rating indipendente alza il voto da E+ a EE- assegnando una prospettiva di lungo termine positiva ...Torna l'ora legale: probabilmente per l'ultima volta in tutta Europa. Durata: 01:39. Torna l'ora legale: probabilmente per l'ultima volta in tutta Europa Secondo i dati Terna, in Italia dal 2004 al 20 ...