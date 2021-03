Tartarughe marine stordite e uccise dal freddo: è allarme cold stunning (Di martedì 30 marzo 2021) Lo hanno chiamato effetto cold stunning, stordimento da freddo, e sta mettendo in pericolo la vita dei cuccioli di Tartarughe marine. Le basse temperature e le forti mareggiate dei giorni scorsi hanno stordito le Caretta Caretta, fino a falcidiare i giovani esemplari della specie che vivono nel nostro mare. L’allarme lo ha lanciato qualche giorno fa Assonautica Italiana, fautrice del progetto “Turtle Walks” che fa da sentinella alla specie protetta delle Tartarughe marine Caretta-caretta. E attraverso il suo presidente nazionale, Giovanni Acampora, chiede che venga creata una “rete nazionale di soccorso sulle spiagge per le Tartarughe in difficoltà”. cold stunning: i primi casi sul Gargano. Scatta ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 30 marzo 2021) Lo hanno chiamato effetto, stordimento da, e sta mettendo in pericolo la vita dei cuccioli di. Le basse temperature e le forti mareggiate dei giorni scorsi hanno stordito le Caretta Caretta, fino a falcidiare i giovani esemplari della specie che vivono nel nostro mare. L’lo ha lanciato qualche giorno fa Assonautica Italiana, fautrice del progetto “Turtle Walks” che fa da sentinella alla specie protetta delleCaretta-caretta. E attraverso il suo presidente nazionale, Giovanni Acampora, chiede che venga creata una “rete nazionale di soccorso sulle spiagge per lein difficoltà”.: i primi casi sul Gargano. Scatta ...

