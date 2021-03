SOL | nel 2020 utile raddoppiato Dividendo da 0 | 22 euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – SOL, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell’assistenza medicale a domicilio, ha chiuso ilcon un fatturato in crescita del 7,7% a 973,8 milioni di, un EBITDA di 255,4 milioni di(pari al 26,2% del fatturato) e unnetto consolidato di 103 milioni di, che mostra una crescita di 53,7 milioni (+108,9%) rispetto a quello dell’anno precedente. Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti (prevista per il prossimo 14 maggio) la distribuzione di undi 0,22(0,175 nel 2019) per azione ordinaria. “Compatibilmente con l’evoluzione della pandemia da Covid-19 – ha commentato Aldo Fumagalli Romario, presidente di SOL – Il gruppo SOL ...