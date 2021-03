Settimana verde a Moncalieri (Di martedì 30 marzo 2021) Doppio appuntamento green a Moncalieri: nella programmazione on line della biblioteca civica Arduino avranno spazio sia gli eventi e le linee strategiche di “Moncalieri città nel verde”, sia l’approccio #greenthink alla progettazione di edifici. Mercoledì 31 marzo, alle 18, la pagina facebook della biblioteca @bibliomonc trasmette un video realizzato al Giardino delle Rose dall’associazione Giardino Forbito e dall’Assessorato alla Cultura. Ad accogliere gli spettatori tra le aiuole e le arcate del Giardino: l’assessore alla Cultura Laura Pompeo in veste di guida. Il 2 aprile alle 18 il Venerdì dello scrittore darà invece la parola a Maurizio Allegranza, architetto e curatore del volume “In paglia, naturalmente”. Un professionista che applica uno sguardo inedito ai temi del costruire e dell’abitare, centrato su soluzioni e ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 30 marzo 2021) Doppio appuntamento green a: nella programmazione on line della biblioteca civica Arduino avranno spazio sia gli eventi e le linee strategiche di “città nel”, sia l’approccio #greenthink alla progettazione di edifici. Mercoledì 31 marzo, alle 18, la pagina facebook della biblioteca @bibliomonc trasmette un video realizzato al Giardino delle Rose dall’associazione Giardino Forbito e dall’Assessorato alla Cultura. Ad accogliere gli spettatori tra le aiuole e le arcate del Giardino: l’assessore alla Cultura Laura Pompeo in veste di guida. Il 2 aprile alle 18 il Venerdì dello scrittore darà invece la parola a Maurizio Allegranza, architetto e curatore del volume “In paglia, naturalmente”. Un professionista che applica uno sguardo inedito ai temi del costruire e dell’abitare, centrato su soluzioni e ...

nuovasocieta : Settimana verde a Moncalieri - tyngism : blobi mi fai la torta di compleanno verde settimana prossima @funkdummy - sardella_luca : Anna Prete, bellissima, bravissima, simpaticissima e con vero animo artistico... Nel suo spazio , Natura e Salute,… - giuz73 : @GiancaGuarin @Zippo88lrr forse no, non dobbiamo aspettarci stesso andamento. Immagino ogni settimana su 'X' abbia… - DinDjarin91 : RT @SteTrotta21: @OsservaMy Sto iniziando a chiedermi se sono io l’unico pirla che è chiuso in casa da fine ottobre senza mai uscire se bin… -