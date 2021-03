Puma ST, la versione super pompata del crossover Ford (Di martedì 30 marzo 2021) Ford Puma ST è il primo crossover della Casa dell’Ovale blu a sottoporsi alla trasformazione del team d’ingegneri Ford Performance. Un privilegio che spetta solo ai best seller della casa. Puma, infatti, è la prima vettura dal 1976 a oggi, ad aver superato Fiesta in termini di vendite. La versione ST si riconosce da diversi dettagli: lo splitter più pronunciato, l’ampio spoiler posteriore, un diffusore distintivo incorporato nel paraurti posteriore e griglie superiori e inferiori a tema ST progettate per offrire una maggiore capacità di raffreddamento del motore. Anche l’esclusivo verde acceso Mean Green contribuisce alla riconoscibilità di questa versione. Perché stupisce La nuova Puma ST stupisce perché il suo ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021)ST è il primodella Casa dell’Ovale blu a sottoporsi alla trasformazione del team d’ingegneriPerformance. Un privilegio che spetta solo ai best seller della casa., infatti, è la prima vettura dal 1976 a oggi, ad averato Fiesta in termini di vendite. LaST si riconosce da diversi dettagli: lo splitter più pronunciato, l’ampio spoiler posteriore, un diffusore distintivo incorporato nel paraurti posteriore e griglieiori e inferiori a tema ST progettate per offrire una maggiore capacità di raffreddamento del motore. Anche l’esclusivo verde acceso Mean Green contribuisce alla riconoscibilità di questa. Perché stupisce La nuovaST stupisce perché il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Puma versione Ford Mondeo, stop alla produzione della berlina ...rafforzare la sua presenza sul mercato grazie alla produzione e alla commercializzazione di Puma (l'... Creata per affiancare la versione berlina a 4 porte , con un motore 2.0 alimentato a benzina a ...

Ford si prepara a dire addio a Mondeo: riflettori puntati verso SUV, crossover ed elettrificazione ... le vendite di SUV e crossover hanno inciso per il 39% sul totale; a sua volta, la versione ad ...europea che prevede il rafforzamento nel Vecchio Continente attraverso la stessa Kuga ma anche con Puma ...

Puma ST, la versione super pompata del crossover Ford Wired.it Nuova Yaris Cross 2021, la versione Adventure Sembra solo ieri che la Toyota Yaris Cross è arrivata sul mercato e la gamma è cresciuta con la presentazione della variante Adventure. Come la Toyota Yaris Cross standard, la Yaris Cross Adventure sf ...

Ford Mondeo, addio Europa: non ci sarà la quinta serie Ford ha comunicato che per l'Europa punterà soprattutto sulle versioni elettrificate (mild, full e plug-in hybrid) degli sport utility Kuga, Puma e Explorer, oltre ovviamente alla elettrica Mustang ...

