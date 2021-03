Pedullà: l’Atletico pronto ad offrire 50 milioni per Fabian (Di martedì 30 marzo 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà fa il punto sulla situazione di mercato di Fabian Ruiz. L’anno scorso rinunciò a una proposta faraonica dell’Atletico Madrid. Ma a fine stagione le cose potrebbero cambiare. Se il Napoli centrerà la Champions League, il club si limiterà alla cessione di un paio di top player e i maggiori indiziati sono Koulibaly e Fabian, ma alle condizioni giuste, scrive Pedullà. Lo spagnolo non ha trovato l’accordo con il club, dunque la trattativa è stata rinviata a giugno. “sulle cifre non c’è stata mai una certa convergenza e la decisione è stata quella di rinviare la sentenza alla chiusura della stagione, quindi tra un paio di mesi. Alla vigilia di una scadenza importante come gli Europei e immaginando che non si potrà arrivare alla conclusione per prendere una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Alfredofa il punto sulla situazione di mercato diRuiz. L’anno scorso rinunciò a una proposta faraonica delMadrid. Ma a fine stagione le cose potrebbero cambiare. Se il Napoli centrerà la Champions League, il club si limiterà alla cessione di un paio di top player e i maggiori indiziati sono Koulibaly e, ma alle condizioni giuste, scrive. Lo spagnolo non ha trovato l’accordo con il club, dunque la trattativa è stata rinviata a giugno. “sulle cifre non c’è stata mai una certa convergenza e la decisione è stata quella di rinviare la sentenza alla chiusura della stagione, quindi tra un paio di mesi. Alla vigilia di una scadenza importante come gli Europei e immaginando che non si potrà arrivare alla conclusione per prendere una ...

