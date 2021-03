Niente American Gods 4, Starz la cancella (Di martedì 30 marzo 2021) Niente American Gods 4: è ufficiale, il network Starz annuncia che non ci sarà la quarta stagione della serie tv dai romanzi di Neil Gaiman. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 30 marzo 2021)4: è ufficiale, il networkannuncia che non ci sarà la quarta stagione della serie tv dai romanzi di Neil Gaiman. Tvserial.it.

Advertising

_diana87 : Mi spiace per la cancellazione, ma purtroppo #AmericanGods aveva perso di qualità dopo l'uscita di Bryan Fuller... - zazoomblog : American Gods cancellato niente quarta stagione ma forse un film conclusivo - #American #cancellato #niente… - asia_daziale__ : ieri ho iniziato #ahs (American Horror Story) e niente ora la mia vita sociale andrà sotto lo zero - Mushroomsamba_ : E niente sto di nuovo in fissa come quando vidi American Satan, soprattutto per la soundtrack PAZZESCA piena dei mi… - VittorioMastro8 : Ma menomale che fanno queste serie tv e questi film perché io non sapevo niente di questa storia di Gucci e nemmeno… -