Narita Boy e la sua imperdibile tecno-avventura nel Regno Digitale sono finalmente disponibili

(Di martedì 30 marzo 2021) È uno degli indie più attesi e interessanti degli ultimi anni ma con i mesi che passavano e la mancanza di novità,Boy è inevitabilmente sparito dai radar di molti tra stampa e fan. Ora il progetto pubblicato da Team 17 e primissimo titolo del team spagnolo Studio Koba, è pronto a un'uscita che avverrà proprio nella giornata di oggi su PC, PS4, Switch e Xbox One. Ma che cos'è esattamenteBoy? In parole povere è una vera e propria lettera d'amore verso gli anni '80 dall'animo profondamente retro-futuristico, un viaggio in un gioco dentro al gioco che ci permetterà di scoprire i segreti del, un misterioso e affascinante universo ricco di segreti e miti. Il tutto nei panni diBoy, un mitologico guerrieroche impugna la leggendaria Techno Sword, ...

Se non avete avuto occasione di leggere la nostra anteprima diqualche settimana fa, vi consigliamo di recuperarla per farvi una prima idea su trama e atmosfere del gioco, che si rifanno ...Mentirei se dicessi di essermi fatto un'idea precisa di cosavoglia raccontare. Non perché non abbia compreso le basi e lo sviluppo della storia, abbastanza tradizionali, ma per il fatto ...Narita Boy è uno dei titoli indie più attesi di questa prima metà del 2021. Finalmente possiamo iniziare il nostro viaggio nel Regno Digitale.Narita Boy è stato uno dei tanti Indie mostrati all’ultima conferenza Xbox, dove è stato presentato con gameplay che ci ha parecchio convinti. Narita Boy è sicuramente un titolo perfetto per tutti gli ...