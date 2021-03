Napoli: in via di ultimazione la riqualificazione del Corso V.Emanuele (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn via di ultimazione i lavori al Corso Vittorio Emanuele a Napoli. E’ iniziata oggi la posa dell’ultimo strato della pavimentazione della strada che si prevede di concludere entro venerdi’ 2 aprile. I lavori, gia’ programmati per le scorse notti sono stati rimandati a causa delle basse temperature registrate e sono stati programmati in questa settimana, in cui sono previste condizioni ambientali ottimali e ridotti flussi di traffico, considerata la zona rossa da covid-19. Per verificare l’andamento dei lavori gli assessori Alessandra Clemente e Marco Gaudini e il presidente della II Municipalita’, Francesco Chirico, hanno effettuato un sopralluogo. “Prima dei tempi previsti – dice l’assessore Clemente – la riqualificazione fortemente voluta dall’amministrazione, progettata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn via dii lavori alVittorio. E’ iniziata oggi la posa dell’ultimo strato della pavimentazione della strada che si prevede di concludere entro venerdi’ 2 aprile. I lavori, gia’ programmati per le scorse notti sono stati rimandati a causa delle basse temperature registrate e sono stati programmati in questa settimana, in cui sono previste condizioni ambientali ottimali e ridotti flussi di traffico, considerata la zona rossa da covid-19. Per verificare l’andamento dei lavori gli assessori Alessandra Clemente e Marco Gaudini e il presidente della II Municipalita’, Francesco Chirico, hanno effettuato un sopralluogo. “Prima dei tempi previsti – dice l’assessore Clemente – lafortemente voluta dall’amministrazione, progettata ...

