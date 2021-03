Messa di Pasqua 2021: si può andare in chiesa? Regole, autocertificazione e orario via Crucis in tv (Di martedì 30 marzo 2021) Mancano pochi giorni a Pasqua, la seconda in piena pandemia, e tutta l’Italia si tingerà di rosso. Tre giorni di serrata totale, con piccole deroghe e concessioni sugli spostamenti. Un’altra festività blindata perché il virus non frena la sua corsa. Tutt’altro. Quella di quest’anno sarà la seconda Pasqua in “lockdown”, con gli eventi della settimana santa che si potranno seguire in tv e streaming. L’anno scorso, le immagini della via Crucis celebrata da Papa Francesco e le istantanee di una Basilica di San Pietro vuota avevano fatto il giro del mondo. Momenti che resteranno impressi nella memoria di tutti e che speriamo poter inserire nel “bagaglio del passato” il prima possibile. Perché i mesi passano, le festività ritornano, ma la pandemia continua ingombrante a far parte delle nostre vite, stravolgendole. Ma quest’anno si potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Mancano pochi giorni a, la seconda in piena pandemia, e tutta l’Italia si tingerà di rosso. Tre giorni di serrata totale, con piccole deroghe e concessioni sugli spostamenti. Un’altra festività blindata perché il virus non frena la sua corsa. Tutt’altro. Quella di quest’anno sarà la secondain “lockdown”, con gli eventi della settimana santa che si potranno seguire in tv e streaming. L’anno scorso, le immagini della viacelebrata da Papa Francesco e le istantanee di una Basilica di San Pietro vuota avevano fatto il giro del mondo. Momenti che resteranno impressi nella memoria di tutti e che speriamo poter inserire nel “bagaglio del passato” il prima possibile. Perché i mesi passano, le festività ritornano, ma la pandemia continua ingombrante a far parte delle nostre vite, stravolgendole. Ma quest’anno si potrà ...

