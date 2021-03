La Serie A dice no a Sky: non bastano 87.5 milioni. E ora spunta Mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo scaduto e pacchetto due, quello delle tre partite in co - esclusiva, ancora non assegnato. Dovrà essere riformulato un bando d'acquisto, lavoro che impegnerà la Lega nelle prossime due settimane,... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo scaduto e pacchetto due, quello delle tre partite in co - esclusiva, ancora non assegnato. Dovrà essere riformulato un bando d'acquisto, lavoro che impegnerà la Lega nelle prossime due settimane,...

