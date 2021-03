Il finale di Snowpiercer: Sean Bean racconta il suo personaggio (Di martedì 30 marzo 2021) Nei panni di Ned Stark, il protagonista iniziale, anche se di breve durata, di “Game of Thrones” della HBO, Sean Bean è stato il primo attore a pronunciare la frase distintiva dello show: “L’inverno sta arrivando”. Nella sua ultima serie, “Snowpiercer” di TNT, l’inverno è arrivato: il Big Freeze, un crollo catastrofico della temperatura che ha disabilitato la Terra e costretto alcune migliaia di sopravvissuti a cercare rifugio a bordo di un treno che sfreccia perennemente intorno al pianeta ghiacciato. La premessa è tratta da una serie di graphic novel di Jacque Lob, Jean-Marc Rochette e Benjamin Legrand, nonché dall’adattamento cinematografico di Bong Joon Ho. Ora, però, l’era glaciale della storia potrebbe finire: la Terra potrebbe riscaldarsi abbastanza da sostenere di nuovo la vita. Ancora una volta, però, il più grande ostacolo a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Nei panni di Ned Stark, il protagonista iniziale, anche se di breve durata, di “Game of Thrones” della HBO,è stato il primo attore a pronunciare la frase distintiva dello show: “L’inverno sta arrivando”. Nella sua ultima serie, “” di TNT, l’inverno è arrivato: il Big Freeze, un crollo catastrofico della temperatura che ha disabilitato la Terra e costretto alcune migliaia di sopravvissuti a cercare rifugio a bordo di un treno che sfreccia perennemente intorno al pianeta ghiacciato. La premessa è tratta da una serie di graphic novel di Jacque Lob, Jean-Marc Rochette e Benjamin Legrand, nonché dall’adattamento cinematografico di Bong Joon Ho. Ora, però, l’era glaciale della storia potrebbe finire: la Terra potrebbe riscaldarsi abbastanza da sostenere di nuovo la vita. Ancora una volta, però, il più grande ostacolo a ...

