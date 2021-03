GTA V per un politico è la causa dello scandalo sulle molestie sessuali avvenute nel parlamento australiano (Di martedì 30 marzo 2021) Peter Dutton è un politico australiano che ha deciso, nonostante alcuni recenti smentiscano la correlazione, che Grand Theft Auto causa un cattivo comportamento nel mondo reale, dando la colpa al gioco per le recenti accuse di stupro, aggressione e molestie sessuali all'interno del parlamento australiano. L'Australia è stata recentemente sopraffatta da molteplici denunce di violenza sessuale. Il 15 febbraio, un membro del partito di Dutton ha affermato di essere stata violentata da un altro membro del partito liberale all'interno del parlamento. La vittima, Brittany Higgins, ha detto di essere stata incaricata di tacere sulla questione per evitare contraccolpi. Oltre a questo, è stato ritrovato il corpo di una donna di 49 anni: il suo suicidio è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Peter Dutton è unche ha deciso, nonostante alcuni recenti smentiscano la correlazione, che Grand Theft Autoun cattivo comportamento nel mondo reale, dando la colpa al gioco per le recenti accuse di stupro, aggressione eall'interno del. L'Australia è stata recentemente sopraffatta da molteplici denunce di violenza sessuale. Il 15 febbraio, un membro del partito di Dutton ha affermato di essere stata violentata da un altro membro del partito liberale all'interno del. La vittima, Brittany Higgins, ha detto di essere stata incaricata di tacere sulla questione per evitare contraccolpi. Oltre a questo, è stato ritrovato il corpo di una donna di 49 anni: il suo suicidio è ...

