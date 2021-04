Google Maps, dalla navigazione al chiuso ai percorsi sostenibili: tutte le novità in arrivo (Di martedì 30 marzo 2021) Entro l’anno oltre cento aggiornamenti alla piattaforma, in gran parte basati sull’intelligenza artificiale: si parte da Live View al coperto, dall’arricchimento del meteo e dagli itinerari che impattano meno in termini di Co2 Leggi su repubblica (Di martedì 30 marzo 2021) Entro l’anno oltre cento aggiornamenti alla piattaforma, in gran parte basati sull’intelligenza artificiale: si parte da Live View al coperto, dall’arricchimento del meteo e dagli itinerari che impattano meno in termini di Co2

