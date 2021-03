Giulia Salemi | Le Accuse dell’Ex Fidanzato!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 30 marzo 2021) Parole pesanti quelle proferite da Abraham García nei confronti della sua ex fidanzata. Il modello spagnolo ha anche lanciato un avvertimento a Pierpaolo Pretelli. Scopriamo insieme i dettagli! Qualche settimana fa, a Live-Non è la D’Urso, è avvenuto l’incontro trae l’ex fidanzato Abraham García, star di reality in Spagna. L’influencer persiana ha valuto a tutti i costi avere un “vis-à-vis” con lui, per rispetto nei confronti dell’attuale compagno Pierpaolo Pretelli. Il “faccia a faccia” tra l’ex gieffina e lo spagnolo ha però portato a galla due versioni differenti della loro passata relazione. Infatti, mentreparla di un brevissimo flirt avuto con Abraham in passato, questo ha affermato di avere avuto una lunga storia d’amore con lei. Non solo. Il ragazzo ha anche ...