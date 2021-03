' È paradossale | vietato muoversi in Italia mentre con un test si va in tutta Europa'

Advertising

Valeria Arnaldi Pasqua rossa in Italia, senza spostamenti per svago, ma libera per chi va all'estero. Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, come valuta tale disparità? "È. In Italia, a Pasqua, non ci si potrà muovere neppure nello stesso comune ma si potrà fare un tampone e andare in un paese europeo. Nessuno vuole impedire agli italiani di andare all'...In una prima analisi, anche se sembrerebbe, il glifosato non danneggia l'ambiente, in ... Con l'ordinanza firmata da Franco Vita adesso a Nepi èutilizzarlo in tutto il territorio ...Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia» Sta di fatto che, in zona rossa, se fosse vostro desiderio recarvi in montagna oppure al mare ...Il ministero dell’Interno conferma che per Pasqua chi intende recarsi all’estero per turismo può raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione ...