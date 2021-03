Digitale, Gubitosi: “Necessario ritrovare sovranità e recuperare ritardi accumulati” (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – La “sovranità Digitale” va messa in relazione ad “un determinato perimetro geografico“, nel senso di “essere presenti su quel territorio con reti performanti e all’avanguardia”. Lo ha chiarito l’Amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, alla discussione sul position paper del Centro di economia Digitale sulla sovranità Digitale. Gubitosi ha voluto ricordare che famiglie e imprese “soffrono drammaticamente” nelle zone in cui non arriva la rete, “si perde la sovranità” ed occorre quindi “recuperare i ritardi irresponsabilmente accumulati in queste aree”. “Oltre ad arrivare ad ambire a una sovranità del paese è bene assicurarsi che questa sia esercitabile e ci siano ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – La “” va messa in relazione ad “un determinato perimetro geografico“, nel senso di “essere presenti su quel territorio con reti performanti e all’avanguardia”. Lo ha chiarito l’Amministratore delegato di TIM, Luigi, alla discussione sul position paper del Centro di economiasullaha voluto ricordare che famiglie e imprese “soffrono drammaticamente” nelle zone in cui non arriva la rete, “si perde la” ed occorre quindi “irresponsabilmentein queste aree”. “Oltre ad arrivare ad ambire a unadel paese è bene assicurarsi che questa sia esercitabile e ci siano ...

