Covid | Rasi | Il 90% dei vaccinati non infetta o trasmette una infezione lieve

... che spero di non sbagliare: secondo me' l'immunità conferita dai vaccini anti -'dura un paio d'anni. Ma sono l'unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi', ha proseguito Guido...La nostra redazione si è quindi messa all'opera per voi alla ricerca delle fd'auguri più ... "Quando pandemia finirà molti scontenti"/ Pendolari e non solo: i 'felici del' BUONA PASQUA 2021, ...secondo me” l’immunità conferita dai vaccini anti-Covid “dura un paio d’anni. Ma sono l’unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi”, ha proseguito Guido Rasi intervenendo su Rai Tre. outstream “La ...Il microbiologo ed ex direttore esecutivo Ema: "Se l'infezione avviene è comunque lieve e quasi sempre asintomatica" ...