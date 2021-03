Covid | Porchietto Fi | ' Speranza riferisca in Aula su fedeltà dati contagi'

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Il governo non può venire a riferire nell'di Montecitorio su delle intercettazioni, sono degli atti giudiziari sui quali un esecutivo non può svolgere delle considerazioni. Semmai, sarebbe logico che il governo venga a riferire su un problema attinente: la campagna vaccinale. Pertanto chiediamo che il Ministrovenga in quest'e ci parli della ‘' deisuie sulle vaccinazioni, ovvero il percorso che si è istituito”. Così, intervenendo nell'di Montecitorio, la deputata di Forza Italia, Claudia, sulla vicenda deitruccati sulin Sicilia.

