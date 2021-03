Contagi nelle scuole, non capisco chi critica duramente lo studio a favore del rientro in classe (Di martedì 30 marzo 2021) Non la devo certo difendere io, ma gli attacchi che ho visto diretti a Sara Gandini per i suoi studi scientifici riguardo ai Contagi nelle scuole sono davvero surreali. A novembre, Sara Gandini ha condiviso i risultati del suo lavoro e di altri colleghi su un database ad accesso aperto. Questa è una prassi che si è consolidata durante l’epidemia di Covid: visto che il processo di revisione tra pari può essere molto lungo, altri scienziati possono iniziare a esaminare i dati e utilizzarli per le loro ricerche. Lo studio analizza con una serie di dati che cosa è successo nelle scuole e trova che l’indice rt non è cambiato in modo significativo aprendo o chiudendo le scuole in Italia nella seconda ondata. Inoltre, fa vedere che in città con densità di popolazione simile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Non la devo certo difendere io, ma gli attacchi che ho visto diretti a Sara Gandini per i suoi studi scientifici riguardo aisono davvero surreali. A novembre, Sara Gandini ha condiviso i risultati del suo lavoro e di altri colleghi su un database ad accesso aperto. Questa è una prassi che si è consolidata durante l’epidemia di Covid: visto che il processo di revisione tra pari può essere molto lungo, altri scienziati possono iniziare a esaminare i dati e utilizzarli per le loro ricerche. Loanalizza con una serie di dati che cosa è successoe trova che l’indice rt non è cambiato in modo significativo aprendo o chiudendo lein Italia nella seconda ondata. Inoltre, fa vedere che in città con densità di popolazione simile ...

Advertising

Corriere : Riparte la movida a Madrid nonostante i contagi: feste (illegali) in strada e nelle case - ilpost : Una buona notizia: i primi effetti dei vaccini sui contagi nelle RSA sono molto positivi, dice l'Istituto superiore… - borghi_claudio : @Pomp_c @MassimilianRic No, gli eccessi di mortalità sono concentrati nelle due ondate di contagi, se le cause foss… - rosaroccaforte : RT @matteo_rivi: Ancora balle pazzesche: #contagi crollati nelle rsa. Semmai, saranno diminuiti gli ammalati, al limite. Cialtroni. #COVID19 - ilfattoblog : Contagi nelle scuole, non capisco chi critica duramente lo studio a favore del rientro in classe -