Chi ha paura dello ius soli (Di martedì 30 marzo 2021) Quando mi dicono che non possono esistere italiani neri come me, non stanno solo cancellando un’intera esistenza ma stanno riaffermando un’idea di identità basata sulla negazione dell’altro Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 30 marzo 2021) Quando mi dicono che non possono esistere italiani neri come me, non stanno solo cancellando un’intera esistenza ma stanno riaffermando un’idea di identità basata sulla negazione dell’altro

Chi ha paura dello ius soli L'Espresso

Chi ha paura dello scandaloso Dante? E a chi appartiene il Sommo Poeta? La polemica sull’opportunismo – più che sull’opportunità – di far tradurre i versi di una poetessa afrodiscendente a una sua “bianchissima” collega olandese o le recenti “polemiche dantesche” spuntate ...

