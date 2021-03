Calcio, Roberto Mancini: “Vogliamo concludere con 9 punti, Lituania sarà molto chiusa” (Di martedì 30 marzo 2021) Domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini tornerà in campo per la terza sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di in Qatar. Gli azzurri, reduci dalle vittorie contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, affronteranno a Vilnius la Lituania e l’obiettivo saranno i tre punti per salire a quota 9 nel proprio girone e quindi completare al meglio questo primo ciclo di incontri. Nella conferenza stampa canonica della vigilia, Mancini ha chiarito in che modo la sua squadra sta preparando il match: “Non siamo abituati a giocare su questo campo (in erba sintetica, ndr). Abbiamo due giorni per abituarci. Loro saranno molto chiusi e non ci concederanno spazi per giocare. Abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) la Nazionale italiana diditornerà in campo per la terza sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di in Qatar. Gli azzurri, reduci dalle vittorie contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, affronteranno a Vilnius lae l’obiettivo saranno i treper salire a quota 9 nel proprio girone e quindi completare al meglio questo primo ciclo di incontri. Nella conferenza stampa canonica della vigilia,ha chiarito in che modo la sua squadra sta preparando il match: “Non siamo abituati a giocare su questo campo (in erba sintetica, ndr). Abbiamo due giorni per abituarci. Loro sarannochiusi e non ci concederanno spazi per giocare. Abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti ...

Advertising

OA_Sport : #CALCIO Roberto Mancini motiva il gruppo in vista del prossimo match contro la Lituania per ottenere la terza vitto… - Ilarioforjuve : @francylamorla2 Tutto il calcio minuto per minuto, da Torino Sandro Ciotti passa la linea a Milano a Enrico Ameri e… - stefanofantuzzi : RT @IlCuoioedi: Capitano dell'Italia campione d'Europa di pallacanestro nel 1999, simbolo della nazionale degli anni '90 (un po' come Rober… - DarioCi8 : RT @IlCuoioedi: Capitano dell'Italia campione d'Europa di pallacanestro nel 1999, simbolo della nazionale degli anni '90 (un po' come Rober… - 1969_gianluca : RT @IlCuoioedi: Capitano dell'Italia campione d'Europa di pallacanestro nel 1999, simbolo della nazionale degli anni '90 (un po' come Rober… -