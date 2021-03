Aurora Ramazzotti contro il cat calling | «Basta fischi e commenti sessisti in strada»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 marzo 2021) Aurora Ramazzotti dice basta. La figlia di Eros e Michelle Hunziker scende in campo contro il cat calling, ossia quel fenomeno che comprende apprezzamenti di cattivo gusto rivolti in strada per lo più a donne. «È assurdo che nel 2021 si verifichino ancora di frequente certe situazioni», è lo sfogo della ragazza sulla sua pagina Instagram da oltre due milioni di follower. «Fischi, commenti sessisti, davvero una schifezza».