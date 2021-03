AstraZeneca, sospeso il vaccino per under 55 in Canada e (per le donne) in alcune cliniche berlinesi (Di martedì 30 marzo 2021) Il Canada ha sospeso l uso del vaccino anti - Covid di AstraZeneca per le persone sotto i 55 anni per timori di possibili trombi. La decisione segue la raccomandazione della Commissione nazionale ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 marzo 2021) Ilhal uso delanti - Covid diper le persone sotto i 55 anni per timori di possibili trombi. La decisione segue la raccomandazione della Commissione nazionale ...

