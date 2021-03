Vaccinare le Istituzioni | la regola “uno vale uno” è sbagliata

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ha ragione Gianfranco Micciché, il presidente dell’assemblea regionale siciliana. Anche sulla vicenda della pandemia e dei vaccini sono stati riprodotti dei criteri totalmente sbagliati che però da tempo stanno dominando la vita italiana: quello secondo il quale “unouno” e la demonizzazione della cosiddetta casta, intendendo per essa le cariche istituzionali, i parlamentari, i vertici delle Regioni e a seguire il resto. La prima scelta fondamentale sul terreno delle vaccinazioni avrebbe dovuto riguardare le persone maggiormente a rischio di vita: da un lato gli anziani dai 90 ai 70 anni e le persone caratterizzate da profondi elementi di fragilità, dall’altro lato tutti coloro che sono in prima fila nella sanità, medici, infermieri, addetto alle ambulanze. Nel contempo però avrebbero dovuto essere vaccinati (e ciò non è avvenuto, anzi è avvenuto il contrario) ...

... i magistrati criticano il governo che non li ha inseriti nelle categorie dacon priorità,... Se invece di distribuire vaccini secondo le pressioni delle categorie sulle, si fosse ...Le aziende che acquistano lo Sputnik V da Pharmaline potranno cosìi loro dipendenti e i loro familiari. Ma ci sono anche lelocali coinvolte in questo meccanismo: il comune di ...Nel contempo però avrebbero dovuto essere vaccinati (e ciò non è avvenuto, anzi è avvenuto il contrario) coloro che sono fondamentali per la rappresentanza delle istituzioni e per le decisioni ...Se invece di distribuire vaccini secondo le pressioni delle categorie sulle istituzioni, si fosse scelto il solo criterio anagrafico, i morti per Covid sarebbero stati già da tempo quasi azzerati.