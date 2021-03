Super Mario Bros è il videogioco più costoso di sempre

(Di lunedì 29 marzo 2021) Una copia disarà all’asta per i prossimi 7 giorni: già 360mila dollari (pari a 260mila euro) sono stati raggiunti per accaparrarsi quella che non è una copia qualsiasi, ma una primizia letteralmente introvabile, perfettamente sigillata da ben 36 anni. La cartuccia è stata prodotta tra il 1986/87 ed è perfetta, custodita come un’opera d’arta. La rarità e il valore culturale spiegano il suo prezzo esorbitante. “Questa è al più vecchia copia sigillata diche abbiamo mai avuto l’opportunità di offrire”, hanno spiegato dalla casa d’aste Heritage Auctions, incaricata della cessione del gioco. Già nel novembre 2020 una copia intatta del terzo capitolo della serie,per Nintendo, era stata battuta a 156mila dollari, mentre in luglio un ...

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario

Corriere della Sera

