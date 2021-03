SACE sigla protocollo con Finlombarda per sostenere ripresa imprese Lombardia

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –annuncia la firma di und’intesa con, società finanziaria della Regione, finalizzato ad agevolare l’accesso dellelombarde alle numerose soluzioni assicurativo-finanziarie offerte daa supporto della liquidità e degli investimenti. L’accordo è stato formato da Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di, e Michele Vietti, Presidente di. L’obiettivo dell’intesa èfinanziariamente lelombarde in diversi ambiti d’intervento funzionali al rilancio economico della regione. Tali ambiti spaziano dagli investimenti “green”, destinati, per esempio, alla transizione energetica, alla riduzione delle ...

Inoltre , Finlombarda contribuirà a identificare progetti e investimenti da sottoporre alla valutazione dinell'ambito delle iniziative per le quali ha già stanziato un plafond di circa 500 ...... in una, persegue obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). A ...accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità e garantito da...(Teleborsa) - SACE annuncia la firma di un protocollo d'intesa con Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia, finalizzato ad agevolare l'accesso delle imprese lombarde alle numerose ...