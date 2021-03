Romulus | in produzione la seconda stagione

(Di lunedì 29 marzo 2021), la serie TV italiana prodotta da Matteo Rovere, andata in onda su Sky a novembre 2020, sta per tornare con unaè la recente serie TV italiana creata da Matteo Rovere incentrata sull’origine di Roma, che è andata in onda su Sky a novembre 2020. Laha annunciato il via alle riprese della, che sono attualmente già in corso e che riprenderanno quindi le vicende iniziate nei dieci episodi della prima. Protagonisti della primasono stati Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, mentre su questa nuovaancora non si conoscono i dettagli sul cast, tra rinnovi e nuovi personaggi. Romolus: inla ...

... quando dibattevo con gli amici dell'uni sul perché da noi non esistesse una modernadi ... Smetto quando voglio , La Belva , e la serie ispirata a (e migliore de) Il primo re ,sono ......è infatti ancora più interessante se si considera che arriva dopo il successo 2020 di, la ... Girata ai Cinecittà Studios di Roma, laha poi coinvolto il Premio Oscar Gabriella ...Per tre anni la ex cava di Collelargo lungo la via Romana diventerà la location dove verranno girate due stagioni della fortunata serie televisiva Romulus sulle origini dell'antica Roma nel VIII secol ...La novità Per tre anni la ex cava di Collelargo lungo la via Romana diventerà la location dove verranno girate due stagioni della fortunata serie televisiva Romulus sulle origini dell’antica Roma nel ...