Roma, stagione finita per Kumbulla: problema al menisco (Di lunedì 29 marzo 2021) Si ferma anche Kumbulla, la Roma perde il difensore albanese. Per lui un problema al menisco, che lo terrà fuori fino a fine stagione. Il tempo di recupero è di almeno tre mesi, troppi per sperare di rientrare entro maggio. Il verdetto è arrivato oggi, dopo gli esami effettuati a Roma. Kumbulla si è fatto male in nazionale, durante Andorra-Albania. Un dolore al ginocchio, rientrato poco dopo, poi tornato a farsi sentire la mattina seguente. Tanto che insieme allo staff ha deciso di sottoporsi a primi esami che avevano riscontrato un problema più serio del previsto. Dopo il rientro a Roma ha effettuato una visita approfondita che ha evidenziato il problema al menisco del ginocchio destro: almeno tre ...

