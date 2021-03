Pregliasco: “Medici no vax come imboscati in guerra” (Di lunedì 29 marzo 2021) Sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus per gli operatori sanitari “voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante. E’ davvero l’elemento che fa pensare male la popolazione perché se il mio medico non si vaccina perché dovrei farlo io? In realtà è solo ignorante”. Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. Secondo Pregliasco, i Medici che rifiutano il vaccino anti Covid “sono una minoranza dei colleghi. Ci sono gli eroi, gente che si spende, e ci sono dei vigliacchi. Sono persone che in questo modo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus per gli operatori sanitari “voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinarsi vuol dire esserein una. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla, era un meccanismo trucido e devastante. E’ davvero l’elemento che fa pensare male la popolazione perché se il mio medico non si vaccina perché dovrei farlo io? In realtà è solo ignorante”. Lo dice Fabrizio, virologo dell’università degli Studi di Milano, in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. Secondo, iche rifiutano il vaccino anti Covid “sono una minoranza dei colleghi. Ci sono gli eroi, gente che si spende, e ci sono dei vigliacchi. Sono persone che in questo modo ...

