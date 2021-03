Polonia, tegola Lewandowski: infortunio e forfait contro l’Inghilterra (Di lunedì 29 marzo 2021) Robert Lewandowski non sarà a disposizione della Polonia per la partita contro l'Inghilterra di mercoledì a Londra, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La federcalcio polacca, con un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social, ha fatto sapere che sono risultati dei danni al legamento collaterale del ginocchio destro dagli esami medici svolti n queste ore.Per questa ragione Lewandowski farà ritorno a Monaco di Baviera, dove comincerà il percorso di riabilitazione. Il trattamento di questo tipo di lesione - aggiunge la PZPN - di solito dura da 5 a 10 giorni. Un problema che, dunque, non dovrebbe preoccupare più di tanto il giocatore e il Bayern Monaco ma che risulta essere una grave perdita per la Nazionale in vista dell'importante appuntamento contro i ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Robertnon sarà a disposizione dellaper la partital'Inghilterra di mercoledì a Londra, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La federcalcio polacca, con un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social, ha fatto sapere che sono risultati dei danni al legamento collaterale del ginocchio destro dagli esami medici svolti n queste ore.Per questa ragionefarà ritorno a Monaco di Baviera, dove comincerà il percorso di riabilitazione. Il trattamento di questo tipo di lesione - aggiunge la PZPN - di solito dura da 5 a 10 giorni. Un problema che, dunque, non dovrebbe preoccupare più di tanto il giocatore e il Bayern Monaco ma che risulta essere una grave perdita per la Nazionale in vista dell'importante appuntamentoi ...

Advertising

ItaSportPress : Polonia, tegola Lewandowski: infortunio e forfait contro l'Inghilterra - - fabturco : Brutta tegola per la #Polonia in vista dell'importante sfida di mercoledì contro l'#Inghilterra per la qualificazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia tegola Un'altra tegola sul Recovery Fund: la Corte costituzionale tedesca blocca il sì di Berlino" ... dai 'frugali' Paesi Bassi, Austria e Finlandia al gruppo di Visegrad di cui fanno parte Polonia e Ungheria, già in contrasto con Bruxelles per il nuovo meccanismo di tutela dello Stato di diritto. ...

James Dyson Award 2021, sono aperte le iscrizioni ... una particolare tegola in grado di regolare la temperatura delle nostre abitazioni permettendo un ... Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, ...

Polonia, tegola Lewandowski: infortunio e forfait contro l’Inghilterra ItaSportPress Kownacki, messaggio a Nawalka: subito in gol con la Polonia U21 Infortunio al ginocchio per Leonardo Spinazzola: il terzino ha lasciato il ritiro della Nazionale e potrebbe saltare Atalanta-Sampdoria Brutta tegola per l’Italia e ... Il medico della Polonia ...

Inghilterra, Pickford infortunato: niente Nazionale Come riportato da CNA, Jordan Pickford salterà le gare di qualificazione al Mondiale 2022. I tre match che vedono impegnata l'Inghilterra saranno disputati contro San Marino, Albania e Polonia, ma con ...

... dai 'frugali' Paesi Bassi, Austria e Finlandia al gruppo di Visegrad di cui fanno partee Ungheria, già in contrasto con Bruxelles per il nuovo meccanismo di tutela dello Stato di diritto. ...... una particolarein grado di regolare la temperatura delle nostre abitazioni permettendo un ... Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine,, ...Infortunio al ginocchio per Leonardo Spinazzola: il terzino ha lasciato il ritiro della Nazionale e potrebbe saltare Atalanta-Sampdoria Brutta tegola per l’Italia e ... Il medico della Polonia ...Come riportato da CNA, Jordan Pickford salterà le gare di qualificazione al Mondiale 2022. I tre match che vedono impegnata l'Inghilterra saranno disputati contro San Marino, Albania e Polonia, ma con ...