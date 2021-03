Perchè Roberto Fico è in autoisolamento fiduciario (Di lunedì 29 marzo 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico, a quanto si apprende, nei giorni scorsi ha avuto un contatto stretto con un soggetto poi risultato positivo al Covid. Per questo è in autoisolamento fiduciario. Fico è asintomatico ed è comunque stato sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Il presidente della Camera,, a quanto si apprende, nei giorni scorsi ha avuto un contatto stretto con un soggetto poi risultato positivo al Covid. Per questo è inè asintomatico ed è comunque stato sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Advertising

malubor1 : RT @giuseppelacara: Coronavirus, Pietro Senaldi: 'Perché i tedeschi vogliono processare Conte e Speranza. E hanno ragione' - Roberto_Cardone : @ErmannoKilgore Perché non te lo sposi Conte? - OhWhatFun__ : Ovviamente si beccherà un portone in faccia perché sia Sirius che il signor Roberto ( c’è uscita una sola volta) le… - mrcrto : Coronavirus, Pietro Senaldi: 'Perché i tedeschi vogliono processare Conte e Speranza. E hanno ragione' – Libero Quo… - artefatti : @gammino_roberto @Aelois_ Perché prima non erano tutti anonimi e col codice a barre... -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Roberto Roberto Napoletano sul Recovery Plan C'è una domanda che mi pongono in molti: direttore, ma perché ha così tanta fiducia nella coerenza meridionalista del governo Draghi? A seguire, tendenzialmente ne arriva un'altra: non vede che sono ...

Vaccino, a Bari l'allarme del procuratore: 'Negli uffici giudiziari i casi si moltiplicano, siamo scoperti' Il procuratore Roberto Rossi Le somministrazioni ai magistrati sarebbero dovute partire a metà marzo e a seguire sarebbe toccato a dipendenti degli uffici e avvocati, stando all'impegno preso dalla ...

Nesta: gara complicata ma non sarà decisiva ciociariaoggi.it C'è una domanda che mi pongono in molti: direttore, ma perché ha così tanta fiducia nella coerenza meridionalista del governo Draghi? A seguire, tendenzialmente ne arriva un'altra: non vede che sono ...Il procuratoreRossi Le somministrazioni ai magistrati sarebbero dovute partire a metà marzo e a seguire sarebbe toccato a dipendenti degli uffici e avvocati, stando all'impegno preso dalla ...