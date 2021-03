PAX East 2021 è stata cancellata e sostituita da PAX Online

(Di lunedì 29 marzo 2021) PAX, importante fiera del gaming di Boston, èrimandata, come evento live, all'anno prossimo: in sostituzione, si terrà un evento. ReedPop e Penny Arcade, organizzatori della kermesse e creatori delle varie fiere PAX, sono arrivati a dover prendere questo provvedimento date le situazioni ancora poco rassicuranti per le date previste della convention, che si sarebbe dovuta tenere dal 3 al 6 giugno. Al suo posto, una conventionavrà luogo dal 15 al 18 luglio. Ad ogni modo, le altre date PAX in giro per il mondo rimangono attualmente confermate, dato che sono previste ben più avanti, nel corso dell'anno: Leggi altro...

