Paolo Crepet: dopo il successo sul web porta in teatro “Oltre la tempesta” (Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo Crepet il sociologo, educatore, saggista, opinionista e psichiatra, sbarca a teatro col suo spettacolo dal titolo “Oltre la tempesta“. Sul grande schermo è conosciuto dal pubblico televisivo per aver commentato i fatti di cronaca più discussi del nostro Paese. Il successo virale dello scorso anno con il video “Educare vuol dire togliere…” che in pochi giorni ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni, ha indotto lo psichiatra supportato da Jonny Malavasi ad aprire una pagina Facebook. All’interno, propone al pubblico video, dirette e contenuti che offrono spunti di ragionamento e riflessione. Ogni intervento video di Crepet attira migliaia di spettatori in diretta live. Decine di migliaia di visualizzazioni, e i suoi video diventano in poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)il sociologo, educatore, saggista, opinionista e psichiatra, sbarca acol suo spettacolo dal titolo “la“. Sul grande schermo è conosciuto dal pubblico televisivo per aver commentato i fatti di cronaca più discussi del nostro Paese. Ilvirale dello scorso anno con il video “Educare vuol dire togliere…” che in pochi giorni ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni, ha indotto lo psichiatra supto da Jonny Malavasi ad aprire una pagina Facebook. All’interno, propone al pubblico video, dirette e contenuti che offrono spunti di ragionamento e riflessione. Ogni intervento video diattira migliaia di spettatori in diretta live. Decine di migliaia di visualizzazioni, e i suoi video diventano in poco ...

Advertising

zazoomblog : Paolo Crepet: dopo il successo sul web porta in teatro “Oltre la tempesta” - #Paolo #Crepet: #successo #porta - reburdo : RT @La7tv: #tagada La rabbia dello psichiatra Paolo #Crepet nei confronti delle regioni che non riapriranno le #scuole: 'Aberrante che in B… - marisavillani : RT @La7tv: #tagada La rabbia dello psichiatra Paolo #Crepet nei confronti delle regioni che non riapriranno le #scuole: 'Aberrante che in B… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada La rabbia dello psichiatra Paolo #Crepet nei confronti delle regioni che non riapriranno le #scuole: 'Aberrante che in B… - La7tv : #tagada La rabbia dello psichiatra Paolo #Crepet nei confronti delle regioni che non riapriranno le #scuole: 'Aberr… -